Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar
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Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulmak istenen motosiklet içinde, baklava kutusuna gizlenen uyuşturucu görenleri hayrete düşürdü. Polisi bile şaşkına çeviren olay sonrasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te gerçekleşen olayda; Asayiş Şube Müdürü ekipleri, Düztepe Mahallesi'ndeki denetim sırasında 2 kişinin bulunduğu motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. Emniyet güçlerinin kendilerini fark ettiklerini gören şüpheliler'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Ellerindeki küçük poşetle kaçmaya devam eden şüpheliler kısa süre sonra polisler tarafından yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kovalamacanın ardından yakalanan şahısların ellerindeki poşette baklava kutusu olduğunu gören polisler, baklava kutusunu incelemeye aldı. Yaptıkları inceleme sonunda baklava kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ve hap bulan emniyet güçleri ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı.

Zehir tacirleri pes dedirtti! Baklava kutusuna uyuşturucu saklamışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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