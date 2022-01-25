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Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hava filtreleri içerisine gizlenmiş 16 kilo 397 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hava filtreleri içerisine gizlenmiş 16 kilo 397 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri bir kargo şirketi üzerinden uyuşturucu gönderimi yapılacağı bilgisini aldı. Antakya'daki bir kargo şirketinde narkotik dedektör köpeği "Bozo" eşliğinde yapılan aramada, 6 adet koli içerisinde bulunan 90 adet metal hava filtresi içerisine zulalanmış vaziyette 16 kilo 397 gram (98 bin 185 adet) captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli A.D. gözaltına alındı. - HATAY

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

Uyuşturucuları hava filtresine gizlemişler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Haber

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