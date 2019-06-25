Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisindeki bir portakal bahçesinde 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, A.Ö ve H.H. tutuklandı.
Kaynak: AA
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