Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisindeki bir portakal bahçesinde 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, A.Ö ve H.H. tutuklandı.

Kaynak: AA
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