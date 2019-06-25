Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Arslanlı Mahallesi Ahmetağalar mevkisindeki bir portakal bahçesinde 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, A.Ö ve H.H. tutuklandı.

Kaynak: AA