Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı
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Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı

11.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:01
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kovalamaca sonunda yakalanan Enes C.'nin (26) otomobilinde 3 tabanca, satışa hazır 14 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin ve 'bilgisayar mouse'u görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kovalamaca sonunda yakalanan Enes C.'nin (26) otomobilinde 3 tabanca, satışa hazır 14 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, eroin, metamfetamin ve 'bilgisayar mouse'u görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Enes C.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler teknik ve fiziki takip yaparken, şüpheli Enes C.'nin Dimçayı mevkii Regülatör Caddesi üzerinde olduğu belirlendi. Antalya plakalı bir otomobille kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

'MOUSE' GÖRÜNÜMLÜ HASSAS TERAZİ

Otomobilde yapılan aramalarda, satışa hazır halde 30 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ve bilgisayar faresi görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli karakoldaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı
Uyuşturucu taciri, jandarmadan kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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