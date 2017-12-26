Uyuşturucu Taciri "Dur" İhtarına Uymadı İşte Böyle Kazaya Sebep Oldu

Uyuşturucu taciri "Dur" ihtarına uymadı işte böyle kazaya sebep oldu

Giresun'daki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Uyuşturucu kuryesinin sebep olduğu kazada Alper Nebil hayatını kaybetmişti



GİRESUN - Giresun'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Giresun'da geçtiğimiz akşam polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan İran uyruklu Hamed Esmaeıllou'nun kullandığı araç ile girdiği ters yolda Alper Nebil yönetimindeki 28 DA 693 plakalı araç ile kafa kafaya çarpışarak kazaya neden olmuştu. Kazada ağır yaralanan Nebil kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Polisin kaza sonrası şüpheli araç üzerinde yaptığı araştırmada 31 kilogram eroin ele geçirilmişti.