Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti
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Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti

06.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:14
Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sobanın içerisine uyuşturucu madde ve sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, sobanın içerisine uyuşturucu madde ve sahte döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden C.P. gazetecilere, "Ben içiciyim. Çıkınca hesabını sizden sorarım" dedi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi turizm bölgesinde bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple C.P. ile eşi Özbekistan uyruklu D.S. ve U.T.'nin il merkezinden aldıkları uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda jandarma, şüphelilerin kaldığı eve baskın yaptı. Evde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, çoğu sobanın içinde, 300 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ile 50'lik banknotlar halinde 650 sahte Amerikan doları, sahte Türk lirası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, C.P., D.S. ve U.T., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'parada sahtecilik' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla gözaltına alındı.İÇİÇİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRÜP, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Jandarmada işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.P., adliyeye getirilirken, gazetecilere, "Yakalanan 1 gram kristal. Ben içiciyim. Çıkınca sizden hesabını sorarım" dedi.


Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti
Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti
Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti
Uyuşturucu şüphelisi, içiçi olduğunu öne sürüp, gazetecileri tehdit etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KARÇA

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