Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Uyuşturucu satışı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ş.H., S.B. ve O.Ü., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ş.H., S.B. ve O.Ü., jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.H., S.B. ve O.Ü.'nün uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Ekipler, bir süre fiziki ve teknik takibe aldığı şüphelileri uyuşturucu satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 950 gram selvia, 250 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirdi.Şüphelilerden O.Ü.'nün 8 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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