Son dakika haber: Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yerel
Son dakika yerel haberi: Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandıGAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 20.12.2021-26.12.2021 tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonlar sonucu; 1 kilo 214 gram metamfetamin, 263 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 36 gram eroin, 22 gram esrar, 63 adet uyuşturucu hap, 6 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili 271 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.