Uyuşturucu Satıcılarına Darbe: 8 Kişi Tutuklandı

Mardin'de yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattıkları tespit edilen 18 kişiden 8'i tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile il genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 967 adet ecstasy hap, 81,12 gram kubar esrar, 32,53 gram eroin maddesi, 14,95 gram toz esrar, 7,20 gram kokain maddesi ve 6 adet skunk ele geçirildi. Olaylarla ilgili 18 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. 8 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MARDİN