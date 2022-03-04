Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti - Haberler

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Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu satıcıları pes dedirtti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda çocuk bisikleti içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Polis kontrolünden kurtulmak için çocuk bisikletinin zula olarak kullanılması pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edremit İstihbarat Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde yolcu otobüsünden inen 2 şahsın üzerlerinde ve yanlarında bulunan çocuk bisikletine yapılan aramada bin 355 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan çalışmada O.K. ve Y.K. gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Balıkesir, Edremit, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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