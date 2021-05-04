Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı Afyonkarahisar'da polis tarafından 10 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 5 ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından 10 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 27 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 5 ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından kent merkezinde Erenler, Dairecep ve Karşıyaka mahalleleri ile Salar beldesi ve Sinanpaşa ilçesinde 10 ayrı adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda toplamda 27 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise satışa hazır 8 paket halinde 17.11 gram esrar, 40 adet sentetik ecza, 4 pakette 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 kişiden 20'si hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılırken, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan 7 kişiden O.G., M.D., İ.C., M.Y. ve M.K.B., tutuklanırken, O.T. ve İ.K., ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 27 kişiden 5'i tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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