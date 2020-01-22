Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Haberler » Güncel » Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Haber

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Küçükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

22.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:42
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ekipleri, 2 Ocak'ta Yeşilova Mahallesi Kahramanlar Caddesi'nde şüpheli bir kişiyi takibe aldı.

Polis, yanına gelen bir araca binen şüpheliyi takibi araçla sürdürdü. Ekipleri fark edip kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçtaki Uğur K. (31) ve İsmail K. (24) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 8,50 gram taş kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 690 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K. tutuklanırken, İsmail K. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler