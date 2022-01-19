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Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandıELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

ELAZIĞ Elazığ'da uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çalışma yapan ekipler G.S. isimli şüpheli şahsı, Elazığ merkez ara sokaklarında uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 paket içerisinde 1 gram esrar maddesi ile 2 adet lyrica hap ele geçirildi. Şüpheli G.S., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

Uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Erbak - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, 3. Sayfa, Haber

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