Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
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Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı

21.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:28

- Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı Sakarya'nın Erenler ile Adapazarı ilçeleri sınırında bir grup gencin uyuşturucu kullandıktan sonraki halleri adeta ibretlik görüntüler oluştururken o anlar ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kayıt...

- Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ile Adapazarı ilçeleri sınırında bir grup gencin uyuşturucu kullandıktan sonraki halleri adeta ibretlik görüntüler oluştururken o anlar ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kayıt altına alındı.

Erenler ile Adapazarı ilçeleri sınırında bulunan boş ve metruk arazide, bir grup gencin uyuşturucu kullandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha önce de çok kez şikayete konu olan arazide hemen hemen her gün aynı görüntülerin ortaya çıktığı iddia edildi. Uzun zamandır uyuşturucu bağımlılarının meskeni olan arazide bir vatandaş tarafından kayıt altına alınan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde; gençlerin ayakta duramadığı, birbirlerine sarıldıkları ve kendilerini kaybettikleri görüldü. Videonun devamında ise, uyuşturucu madde kullandıkları belirtilen gençlerin yaptığı anlamsız hareketler ve gençlerin yanına gelen bir kadının konuşması yer alıyor.

Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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