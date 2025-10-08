Devlet, hem bireyleri korumak hem de toplumsal düzeni sağlamak amacıyla uyuşturucu ile mücadelede oldukça sert önlemler almıştır. Bu nedenle, sadece uyuşturucu satmak değil, kullanmak ya da yanında bulundurmak bile ciddi cezalarla sonuçlanabilir. Uyuşturucu kullanmak yasak mı, suç mu, cezası var mı?

TÜRK CEZA KANUNU'NDA UYUŞTURUCU SUÇU

Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı, bulundurulması ve satılması Türk Ceza Kanunu'na göre kesinlikle yasak ve suç olarak kabul edilir.

Uyuşturucuya ilişkin suçlar Türk Ceza Kanunu'nun 188. ve 191. maddeleri kapsamında düzenlenmiştir.

• TCK 188. madde: Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu kapsar.

• TCK 191. madde: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satın almak veya bulundurmak fiillerini düzenler.

Bu maddelere göre, uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişi "suçlu" sayılır ve yargılanır. Ancak, uyuşturucu ticareti yapan kişilere uygulanan cezalar çok daha ağırdır.

UYUŞTURUCU KULLANMAK SUÇ MU?

Evet, uyuşturucu kullanmak Türkiye'de suçtur.

Kişinin sadece uyuşturucu madde kullanması bile Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında cezai yaptırıma tabidir. Yani, bir kişi uyuşturucu maddeyi kendi keyfi için kullanıyor olsa bile bu durum "suç" sayılır.

Yasanın amacı cezalandırmadan çok rehabilite etmektir, bu nedenle ilk yakalanmada kişiye doğrudan hapis cezası verilmez; tedavi ve denetimli serbestlik uygulanır. Ancak kişi bu fırsatı değerlendirmezse, o zaman hapis cezası devreye girer.

UYUŞTURUCU KULLANMANIN CEZASI

Uyuşturucu madde kullanmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Ancak mahkemeler genellikle ilk defa yakalanan kişilere doğrudan hapis yerine tedavi ve denetimli serbestlik kararı verir.

Tedavi ve Denetimli Serbestlik süreci şu şekilde işler:

1. Kişi uyuşturucu kullandığı için yakalanırsa, savcılık dosyayı inceler.

2. Şüpheliye "tedavi" ve "denetim" şansı tanınır.

3. Şüpheli bu kararı kabul ederse, 5 yıl boyunca denetim altında kalır.

4. Bu süreçte yeniden uyuşturucu kullanır veya programa uymazsa, hapis cezası uygulanır.

Eğer kişi bu süreçte tedaviye devam eder ve kurallara uyarsa, cezası ortadan kalkar ve sabıka kaydı oluşmaz.

UYUŞTURUCU BULUNDURMANIN CEZASI

Uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla yanında bulundurmak da suçtur.

Ceza aynı şekilde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olarak belirlenmiştir.

Ancak kişi maddeyi "satmak amacıyla" bulunduruyorsa bu durum artık ticaret kapsamına girer ve ceza 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına dönüşür.

Örneğin:

• Kişisel kullanım için küçük miktarda madde bulundurmak: 1-3 yıl hapis (denetim uygulanabilir).

• Satışa hazır veya fazla miktarda madde bulundurmak: 10-20 yıl arası hapis cezası.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE CEZASI

Uyuşturucu ticareti yapanlar için cezalar oldukça ağırdır.

TCK 188. maddeye göre uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi üreten, satan, ithal veya ihraç eden kişilere 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ayrıca suçun örgütlü olarak işlenmesi, çocuklara satılması veya okul, yurt gibi alanlarda yapılması durumunda ceza artırılır.

Bazı durumlarda cezalar 25-30 yıla kadar çıkabilmektedir.

Ayrıca uyuşturucu suçlarından elde edilen gelirler de suç unsuru sayılır ve el konulur.

TEDAVİ VE REHABİLİTASYON İMKÂNLARI

Devlet, uyuşturucu bağımlılarını cezalandırmak kadar tedavi etmeyi de amaçlar.

Bu kapsamda AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) gibi kurumlarda ücretsiz tedavi hizmetleri verilmektedir.

Kişi gönüllü olarak tedaviye başvurursa, bu durum mahkeme tarafından lehine değerlendirilir.

Ayrıca, "Denetimli Serbestlik" sürecinde kişiler psikolojik destek ve terapi programlarına yönlendirilir. Amaç, kişiyi yeniden topluma kazandırmaktır.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDA SABIKA KAYDI

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle hüküm giymek, kişinin sabıka kaydına işlenir.

Bu da ilerleyen dönemde iş başvuruları, pasaport işlemleri ve devlet memurluğu gibi konularda engel oluşturabilir.

Ancak denetimli serbestlik sürecini başarıyla tamamlayan kişilerde bu kayıt silinebilir.

POLİS VE SAVCILIK SÜRECİ NASIL İŞLER?

Uyuşturucu kullanımı veya bulundurması durumunda kişi gözaltına alınır.

Savcılık tarafından yapılan ilk incelemede, kişinin maddeyi ticaret amacıyla mı yoksa kişisel kullanım için mi bulundurduğu araştırılır.

Eğer ticaret şüphesi yoksa, savcı tedavi ve denetim önerisinde bulunur.

Ancak kişi suçu tekrarlarsa veya uyuşturucu satışı yaptığı belirlenirse, bu durumda doğrudan mahkemeye sevk edilir ve hapis cezası uygulanır.

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU KULLANIMI KESİNLİKLE YASAK

Sonuç olarak, Türkiye'de uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması kesinlikle yasaktır ve suçtur.

Devlet bu konuda hem cezai hem de rehabilite edici politikalar izlemektedir.

Uyuşturucu ile mücadele sadece hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur.

Kısacası;

• Kullanmak suç, cezası var.

• Satmak ağır suç, uzun hapis cezası var.

• Tedavi olmak mümkün ve yasal bir haktır.