Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi
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Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi

19.10.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:00
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi

ABD'de, 46 yaşındaki Katanya Jordan sevgilisiyle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. Adam, sevgilisinin bu isteğini reddederken, duruma sinirlenen kadın sevgilisine saldırmaya başladı. Katanya Jordan, olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklandı.

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda, Katanya Jordan isimli bir kadın, sevgilisiyle uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girmek istedi. Katanya'nın isteği sevgilisi tarafından reddedilince kadın çılgına döndü ve sevgilisine saldırdı.

İsmi açıklanmayan adam, birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra Katanya'nın birden sinirlendiğini ve kendisine oral seks yapmasını isteyerek bağırdığını söyledi. Bu isteği reddetmesinin ardından sevgilisinin kendisine saldırdığını belirten adam aldığı darbelerin ardından yaralandı.

"HAPİS CEZASI ALMASI BEKLENİYOR"

Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurduktan sonra şiddet uygulayan kadını gözaltına aldı. Nöbetçi mahkeme tarafından saldırı suçlamasıyla cezaevine gönderilen kadının bir kaç aylık hapis cezası alması bekleniyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:00:40. #1.15#
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