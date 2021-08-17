Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı
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Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Haberler | Güncel

- Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı İspanya'nın Granada şehrinde sahilde güneşlenen vatandaşlar, tekne ile güvenlik güçlerinden kaçarak kıyıya yanaşan uyuşturucu kaçakçısını yakalayarak, güvenlik güçlerine teslim etti.

- Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı

MADRİD - İspanya'nın Granada şehrinde sahilde güneşlenen vatandaşlar, tekne ile güvenlik güçlerinden kaçarak kıyıya yanaşan uyuşturucu kaçakçısını yakalayarak, güvenlik güçlerine teslim etti.

İspanya'da geçtiğimiz pazar günü tekne ile güvenlik güçlerinden kaçan uyuşturucu kaçakçıları, Granada şehrindeki Melicena sahiline çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Sahilde bulunan 1 kişiye çarparak kıyıya çıkan uyuşturucu kaçakçıları, tekneden inerek hızlıca kayalıklara doğru koşmaya başladı. Durumdan şüphelenen sahildeki vatandaşlar ise, tekneden inen 2 kişiden 1'ini yakaladı. Vatandaşlar yakaladıkları kaçakçıyı, Sivil Muhafız ekiplerine teslim ederken, kayalıklara doğru koşarak uzaklaşan diğer kaçakçı ise yakınlardaki bir devriye ekibi tarafından yakalandı.

Yetkililer, kaçakçıların kullandığı teknede 25 paket halinde yaklaşık olarak 800 kilogram esrar bulunduğunu aktardı.

Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı
Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı
Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı
Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç

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