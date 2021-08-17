Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı

- Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı İspanya'nın Granada şehrinde sahilde güneşlenen vatandaşlar, tekne ile güvenlik güçlerinden kaçarak kıyıya yanaşan uyuşturucu kaçakçısını yakalayarak, güvenlik güçlerine teslim etti.