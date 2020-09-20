Uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı kamerada
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Uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı kamerada

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Uyuşturucu etkisindeki gencin kendine zarar verme anı kamerada
20.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:17

İZMİR'in Konak ilçesinde uyuşturucunun etkisi altında olduğu öne sürülen bir genç kendine zarar verirken, o anlar bir vatandaşın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültürkpark'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu kullanan 3 arkadaş Kültürpark'a gelerek oturdu. İki kişi bankta otururken, diğer kişi ise kendine zarar vermeye başladı. Başını ve ellerini beton zemine vuran genç, ardından da yerde yuvarlanıp, kriz geçirmeye başladı. Arkadaşlarının yardım etmeye çalıştığı genç yerden kalkamazken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin daha sonra arkadaşları tarafından bölgeden götürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - İZMİR
İZMİR
DHA Editörü
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