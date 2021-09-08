Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
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Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti

Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı eşinden şiddet gördükleri için isyan eden karısı ile annesi, ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla eylemde bulundu. 60 yaşındaki kadın, bıçağı boğazına dayayarak "Keseyim mi? Tak etti canıma" diye bağırdı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Samet S. (32) isimli kişinin şiddetine maruz kalan annesi Atiye S. (60) ve karısı Hayel S. (30), Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı. Anne Atiye S. elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.

Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti

BIÇAKLA KENDİNİ KESME TEHDİDİNDE BULUNDU

Seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk büstünden indirildi.

"SABAHA KADAR KARISINI DÖVÜYOR"

Bıçaklı eylem yapan gelin kayınvalidenin yakınları "Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı." dedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti
Şiddet mağduru anne ve kadın ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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