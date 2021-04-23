Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM
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Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yatak odasında uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Nurettin Gültekin'in (68) savcılık ifadesi ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, yatak odasında uygunsuz yakaladığı gelini Filiz Gültekin (36) ile komşusu Kamil Çetin'i (51) tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Nurettin Gültekin'in (68) savcılık ifadesi ortaya çıktı. Gültekin'in Gelinin odasının kapısı açıldığında sedirin altından 'Gelme, gelirsen vururum' diye sesler gelince o tarafa doğru ateş ettim dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatak odasında uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelinine ve Çetin'e ateş etti ardından da jandarmayı arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in cansız bedenleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Nurettin Gültekin ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Nurettin Gültekin'in savcılık ifadesinde olaya ilişkin Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim, kapıyı çaldım. Kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeri girdiğimde sedirin altından 'Gelme, gelirsen vururum' diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim daha sonra gelin, üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim, gerisini hatırlamıyorum dediği öğrenildi.

Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM
Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM
Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM
Son dakika haberleri | UYGUNSUZ YAKALADIĞI GELİNİ İLE ERKEĞİ ÖLDÜREN KAYINPEDER 'GELME VURURUM' DEYİNCE ATEŞ ETTİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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