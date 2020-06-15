Uygulamada kamyonet beton bariyere çarptı: 1'i polis, 4 yaralı MARDİN'in Derik ilçesinde sebze yüklü kamyonet, yol kontrol uygulamasına geldiği sırada freninin boşalmasıyla sürücünün kontrolünden çıkınca beton bariyere çarptı.

MARDİN'in Derik ilçesinde sebze yüklü kamyonet, yol kontrol uygulamasına geldiği sırada freninin boşalmasıyla sürücünün kontrolünden çıkınca beton bariyere çarptı. Kazada, özel harekat polisi ve kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Derik ilçe merkezinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akyüz'ün (43) kullandığı sebze yüklü 21 EP 973 plakalı kamyonet, polis ekiplerinin yol kontrol noktasına geldiği sırada freni boşalmasıyla sürücünün kontrolünden çıkıp, beton bariyere çarptı. Kazada yol kontrol noktasında görevli 1 özel harekat polisi ile kamyonetteki sürücü Ahmet Akyüz, Orhan Gezici ve Gökhan Gezici yaralandı.

Yarılalar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ayakta tedavi edilen yaralılar daha sonra taburcu oldu.

Kaynak: DHA