Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı İkinci kez yapılan ölçümde ateşi düşen genç kız sınavdan çıktığını heyecandan ateşinin yükselmiş olabileceğini söyledi Olay yerine gelen ambulansa alınan genç kız tedbir amaçlı gerekli tetkikler için götürüldü Adana'da polisin...

Uygulamada ateşi yüksek çıkan genç kız için ambulans çağrıldı İkinci kez yapılan ölçümde ateşi düşen genç kız sınavdan çıktığını heyecandan ateşinin yükselmiş olabileceğini söyledi Olay yerine gelen ambulansa alınan genç kız tedbir amaçlı gerekli tetkikler için götürüldü ADANA - Adana'da polisin korona virüs önlemleri kapsamında uygulama yaptığı halk otobüsünde genç kızın ateşi 38,3 çıkınca otobüsten indirildi. Genç kız için gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla ambulans çağrıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli polis ekipleri, Atatürk Parkı yanında korona virüs önlemleri kapsamında yolcu taşıyan otobüs ve dolmuşlara yönelik uygulama yaptı. Ekipler, uygulamada otobüsteki yolcuların ateşlerini ölçerek gerekli uyarılarda bulundu. Polisin durduğu bir otobüste 19 yaşındaki Bengi Yaptaterek'in ateşi 38,3 çıkınca ekipler, genç kızı aşağı indirerek 112 ekiplerine bilgi verdi. Duraktaki banka oturtulan genç kızın çevresindeki kişilere de sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarı yapıldı. Genç kızın ateşi ikinci kez ölçüldüğünde 36,7 çıkınca sınavdan çıktığını heyecandan ateşinin yüksek çıkmış olabileceğini söyledi. Bu sırada olay yerine gelen ambulansa alınan genç kız tedbir amaçlı gerekli tetkikler için götürüldü. Kaynak: İHA