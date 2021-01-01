Uygulama noktasında zincirleme kaza: 2 yaralı

BURSA'da uygulama noktasında bekleyen araçları geç fark ettiği öne sürülen Tezcan Çamırlı'nın (47) idaresindeki hafif ticari araç, Mehmet Erol (42) idaresindeki otomobile çarptı. Erol'un aracı da önündeki başka bir araca çarptı. Kazada hafif ticari araç ile otomobil sürücüsü yaralanırken, Erol, "O duramayınca bana çarptı, ben de öndekine çarptım" dedi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle oluşturulan uygulama noktasında polis ekipleri, araçları tek tek kontrol ederek sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Gürsu yönüne giden 16 JDS 42 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Tezcan Çamırlı, iddiaya göre, uygulama noktasında duran araçları geç fark etti. Sürücü frene basmasına rağmen yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayan hafif ticari araç, Mehmet Erol yönetimindeki 16 AHG 334 plakalı otomobile çarptı. Erol'un otomobili de önündeki araca vurdu.Kazaya ilk müdahaleyi kontrol noktasındaki polis ekipleri yaptı. Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, aracında sıkışan Çamırlı ve kazadan sonra karnında ağrı olduğunu söyleyen Erol'u, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazadan sonra olayı anlatan sürücü Mehmet Erol, "O arkadan vurunca ben de öndeki araca vurdum, yapacak bir şey yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN