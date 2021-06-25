Uygulama noktasında hareketli dakikalar
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Uygulama noktasında hareketli dakikalar

Uygulama noktasında hareketli dakikalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve çevreye rahatsızlık veren iki şahıs uygulama noktasında polis ekiplerine direnince kelepçelenerek karakola götürüldü. Şahıslara; çevreye rahatsızlık verme, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme ve trafik yönünden idari işlem uygulandı.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Camii mevkiinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile bulvar üzerinde polis ekiplerince kurulan uygulama noktasına gelen bir otomobil rutin kontroller için durduruldu. Sokağa çıkma izinleri olmayan ve çevreyi rahatsız ettikleri iddia edilen şahıslar ekiplerce araçtan indirilmek istenildi. Araçtan inmemek için direnen şahıslar, polis ekiplerine güçlük çıkarttı. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen iki şahıs ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek karakola götürüldü. O anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ekiplerin, araçlarından indirildiklerinde de kendilerine direnen şahısları ters kelepçe ile etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Öte yandan, şahıslara; çevreye rahatsızlık verme, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve trafik yönünden de idari işlemler uygulandığı öğrenildi. - SAKARYA

Uygulama noktasında hareketli dakikalar
Uygulama noktasında hareketli dakikalar
Uygulama noktasında hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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