Uydu fotoğraflarıyla ortaya çıktı! Dakikada 1800 atış yapabilen bombardıman uçakları Putin'in talimatını bekliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, iki ülke olası bir savaş durumuna yönelik hazırlıklarına da hız verdi. Rusya, Ukrayna sınırına dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 15 adet Su-35 savaş uçağı konuşlandırırken, atılan adım uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı. Hava üssünde hazır halde bekletilen bombardıman uçakları için İngiliz basını, "Putin'den gelecek emri bekliyorlar" yorumunda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki Donbass ve Kırım krizi tırmanırken, bölgeden uydu ile çekilmiş yeni görüntüler geldi. Kırım'a ve Ukrayna'nın doğu sınırına 40 biner toplam 80 bin yeni asker yığan Moskova yönetimi, şimdi de savaş uçaklarını bölgeye getirdi. Daha önce, Kırım'daki ve Ukrayna sınırındaki hava üslerine gönderilen savaş uçaklarının ve helikopterlerinin de görüntüleri paylaşılmıştı.

YENİ UÇAKLAR GÖNDERİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Morozovsk Hava Üssü'ne 15 adet Su-35 savaş uçağı konuşlandırıldı.

Haberde; söz konusu uçakların lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu belirtildi. Rusya'nın bu adımı çekilen uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı. Su-34 model uçakların hava üssünde hazır bekletildiği görüldü. Daily Mail, fotoğraf ile ilgili "Putin'den gelecek emri bekliyorlar" yorumunu yaptı.

ZELENSKIY PUTİN'E GÖRÜŞME TEKLİFİNDE BULUNDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtilirken, Zelenskiy aynı zamanda, yedek statüdeki kişilerin seferberlik ilan edilmeden askere çağrılmasına izin veren yasayı onayladı.

RUSYA SİVİL UÇUŞLARA YÖNELİK KISITLAMA İLAN ETTİ

Öte yandan Moskova yönetimi ise, Kiev ve NATO'yu Donbass'ta gerginliği yükseltecek hareketlerden uzak durmaya çağırdı. Rusya, Ukrayna ile gerilimin artmasının ardından tatbikatlarını arttırdığı Kırım ve Karadeniz hava sahasının bir bölümünde sivil uçuşlara yönelik geçici uçuş kısıtlaması ilan etti.