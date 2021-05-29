Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı
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Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de Sacramento-San Diego seferine yapan uçaktaki bir kabin görevlisi, maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle uyardığı yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Görevlinin 2 dişi kırılırken, o anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Southwest Havayolları'na ait Sacramento-San Diego seferini yapan yolcu uçağında geçtiğimiz 23 Mayıs'ta bir kabin görevlisi darbedildi. ABD medyasına yansıyan olayda, kabin görevlisinin maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle bir yolcuyu uyardığı belirtildi.

TARTIŞMA ŞİDDETLENDİ

Daha sonra yolcunun yanından uzaklaşan görevlinin birkaç dakika sonra geri döndüğü ve tartışmanın şiddetinin arttığı aktarıldı. Uçaktaki başka bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde yolcunun, tartıştığı uçuş görevlisine yumruk attığı görüldü.

2 DİŞİ KIRILDI

Görevlinin ise aldığı darbeyle kanlar içinde kaldığı kameraya yansıdı. Olayın ardından yumruk atan yolcunun polis ekiplerince uçaktan indirildiği, görevlinin ise 2 dişinin kırıldığı belirtildi.

Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı
Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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