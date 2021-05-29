Uyardığı yolcunun saldırısına uğrayan kabin görevlisinin 2 dişi kırıldı

ABD'de Sacramento-San Diego seferine yapan uçaktaki bir kabin görevlisi, maskesi burnunun altında olduğu gerekçesiyle uyardığı yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Görevlinin 2 dişi kırılırken, o anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.