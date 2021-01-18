Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TRT1 ekranlarına gelecek! Son bölümün ardından seyirci, Uyanış: Büyük Selçuklu 70. bölümde neler olacak merak ediyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi günleriizleyicinin beğenisine sunulan Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde... Peki, Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer'in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı'nın Selçuklu'nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer'den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer'e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah'ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Öte yandan Elçin, Terken'in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah'a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde Baş Hatunluk makamından azledilecek olan Terken'in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni Başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti'nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem'in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar'ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU İZLE

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünü canlı olarak TRT1'den aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Dizinin yeni bölümünden önce son bölümü de izlemek isterseniz link aşağıda!

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