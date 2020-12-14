Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

14.12.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:44
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu son bölümüyle ekranlara geldi. Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm kesintisiz izle! Uyanış Büyük Selçuklu son fragmanı yayınlandı, 13. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm canlı izle! 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Uyanış Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis'e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım'ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.

Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos'u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan'a dönen Sencer'i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas'ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer'in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.

Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu 13. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlandı. Peki, 107. bölümde neler olacak?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE TRT 1

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