Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde çekiliyor?

TRT1'de her Pazartesi yayınlanan ve Büyük Selçuklu Devleti'nin anlatıldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi aksiyon sahneleri ve tarihin yansıtılması ile büyük ilgi görüyor. Her hafta seyirciler dizinin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu nerede çekiliyor? Uyanış: Büyük Selçuklu hangi şehirde çekiliyor?

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul Beykoz ve Riva bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda yapılmaktadır. Dizinin çekimleri genellikle bu çevrede yapılıyor.