Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu bugün biraz geç başladı. Bunun ardından Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor, bitti mi, final mi olacak? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? gibi soruların cevapları merak edildi. Detaylar haberimizde.
Normalde akşam 8'de başlaması beklenen Uyanış Büyük Selçuklu bugün yarım saat geç başladı. Bunun ardından Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu saati mi değişti? merak edildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Ramazan ayına özel yarım saat geç başlayacaktır. Ramazan ayında TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğu için dizi biraz geç başlayacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?
Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.
GÜNCELLEME
Dizinin bugün yayınlanacak olan yeni bölümü (19 Nisan Pazartesi) pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlanacak. Yani bugün dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.
Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:
TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 NİSAN PAZARTESİ)
18:00 - Ana Haber
18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 - Uyanış Büyük Selçuklu
23:45 - Maveraya Yolculuk
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Melikşah, Buğra Gülsoy
Terken Hatun, Hatice Şendil
Hasan Sabbah, Gürkan Uygun
Ahmed Sencer, Ekin Koç
Elçin Hatun, Leyla Lydia Tuğutlu
Turna, Sevda Erginci
Nizamülmülk, Mehmet Özgür