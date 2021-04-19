Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
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Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Uyanış Büyük Selçuklu bugün biraz geç başladı. Bunun ardından Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor, bitti mi, final mi olacak? Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? gibi soruların cevapları merak edildi. Detaylar haberimizde.

Normalde akşam 8'de başlaması beklenen Uyanış Büyük Selçuklu bugün yarım saat geç başladı. Bunun ardından Uyanış Büyük Selçuklu neden geç başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu saati mi değişti? merak edildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Fakat Ramazan ayına özel yarım saat geç başlayacaktır. Ramazan ayında TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğu için dizi biraz geç başlayacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

GÜNCELLEME

Dizinin bugün yayınlanacak olan yeni bölümü (19 Nisan Pazartesi) pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlanacak. Yani bugün dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 NİSAN PAZARTESİ)

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Uyanış Büyük Selçuklu

23:45 - Maveraya Yolculuk

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Melikşah, Buğra Gülsoy

Terken Hatun, Hatice Şendil

Hasan Sabbah, Gürkan Uygun

Ahmed Sencer, Ekin Koç

Elçin Hatun, Leyla Lydia Tuğutlu

Turna, Sevda Erginci

Nizamülmülk, Mehmet Özgür

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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