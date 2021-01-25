Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Uyanış: Büyük Selçuklu kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 25 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar'a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar'daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu'nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber'i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı.

Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber'i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar'ı öldüren Sencer'den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu'yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah'tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı'nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah'ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu'nun intikamı için Markus'un peşine düşecektir. Selçuklu'nun ve dahi Sencer'in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal'ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus'la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu'yu ağır yaralayan ve Korkut Bey'i şehit eden Markus'tan intikamını alacak mıdır?.

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ:BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati: 20.00)