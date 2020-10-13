Uyanış: Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Kim canlandırıyor? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Hayatı ve biyografisi
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Uyanış: Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Kim canlandırıyor? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Hayatı ve biyografisi

13.10.2020 00:54 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:58
Uyanış: Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Kim canlandırıyor? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Hayatı ve biyografisi

Reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde oyuncular merak ediliyor. En merak edilen isimlerden birisi ise Elçin hatundur. Peki Elçin Hatun kimdir? Kim canlandırıyor? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Hayatı ve biyografisi sizlerle.

Uyanış: Büyük Selçuklu izleyicileri Elçin Hatun'un kim olduğunu merak ediyor. Peki Elçin Hatun kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, nereli, kaç yaşında, rol aldığı filmler nedir?

ELÇİN HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterini "Leyla Lydia Tuğutlu" canlandırmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu Elçin Hatun kimdir? Kim canlandırıyor? Leyla Lydia Tuğutlu kimdir? Hayatı ve biyografisi

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu 29 Ekim 1989; Berlin doğumlu Türk manken, oyuncu ve Miss Turkey 2008 birincisi.

Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı. Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Hâlen İstanbul Üniversitesi'nde Alman dili ve edebiyatı öğrencisidir. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Ek olarak Leyla Lydia Tuğutlu Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Türkiye'nin en güzel kızına tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı. 12 Aralık 2008 tarihinde Türkiye'yi Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılan Miss World yarışmasında temsil etti. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasında "Best Promising" seçilerek 2006'da Çin'de yapılan Miss Tourism Queen International'da "Princess" ödülüne lâyık görüldü. Fashion TV 2007 Moda Ödülleri'nde "Gelecek vadeden model" seçildi.

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