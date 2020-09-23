Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

TRT1'in yeni dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Diziseverler, ''Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, konusu ne?'' gibi sorunların yanıtını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi fragmanı da ekrana gelmişti.İşte, detaylar...