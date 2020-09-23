Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

23.09.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:42

TRT1'in yeni dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Diziseverler, ''Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, konusu ne?'' gibi sorunların yanıtını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi fragmanı da ekrana gelmişti.İşte, detaylar...

Tarih dizilerine olan ilgi git gide büyüyor. TRT1'in yeni dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT'den konuyla ilgili açıklama geldi. Oyuncu kadrosunda birçok başarılı ismi barındıran Uyanış: Büyük Selçuklu fragman izle...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Heyecanla beklenen TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul gibi dönem dizilerinin ardından izleyicinin ilgisini çekecek bir başka proje de Uyanış: Büyük Selçuklu oldu. Dizinin kadrosunda yer alan isimler de:

Ekin Koç

Buğra Gülsoy

Hatice Şendil

Gürkan Uygun

Leyla Lydia Tuğutlu

Sevda Erginci

Mehmet Özgür

Cemal Toktaş

Osman Sonant

Leyla Feray

İlker Kızmaz

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Projede, Büyük Selçuklu Devleti'nin üçüncü sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu edilecek. Dizi ayrıca görsel şölen yaşatacak. Kostümleri ve efekt tasarımlarıyla izleynden tam not alması bekleniyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu

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