Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu
TRT1'in yeni dizilerinden olan Uyanış: Büyük Selçuklu için geri sayım başladı. Diziseverler, ''Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim, konusu ne?'' gibi sorunların yanıtını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi fragmanı da ekrana gelmişti.İşte, detaylar...
Tarih dizilerine olan ilgi git gide büyüyor. TRT1'in yeni dönem dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT'den konuyla ilgili açıklama geldi. Oyuncu kadrosunda birçok başarılı ismi barındıran Uyanış: Büyük Selçuklu fragman izle...
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Heyecanla beklenen TRT 1'in Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatacak yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun ilk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanacak.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul gibi dönem dizilerinin ardından izleyicinin ilgisini çekecek bir başka proje de Uyanış: Büyük Selçuklu oldu. Dizinin kadrosunda yer alan isimler de:
Ekin Koç
Buğra Gülsoy
Hatice Şendil
Gürkan Uygun
Leyla Lydia Tuğutlu
Sevda Erginci
Mehmet Özgür
Cemal Toktaş
Osman Sonant
Leyla Feray
İlker Kızmaz
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Projede, Büyük Selçuklu Devleti'nin üçüncü sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu edilecek. Dizi ayrıca görsel şölen yaşatacak. Kostümleri ve efekt tasarımlarıyla izleynden tam not alması bekleniyor.