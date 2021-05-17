Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm canlı izle! 17 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle!

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Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu Canlı izle! Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 canlı full HD izle! 17 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu 29. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! Uyanış Büyük Selçuklu Canlı izle! TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu 32. bölüm canlı izle! 17 Mayıs Uyanış Büyük Selçuklu full HD Canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Melikşah, Turanşah'ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah'ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş'i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah'a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah'ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel'e geleceğini sandığı Melikşah'a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah'ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş'in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah'ı uğraştırması hasebiyle Kuvel'in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras'a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal'dan İlteber'in ve Ayaz'ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar'ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi'ni fethedip; babası Sultan Alparslan'ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uyanış: Büyük Selçuklu 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!