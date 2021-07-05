Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?
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Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?

Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisini ekranda göremeyenler Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu ve Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok?

Diziseverlerin yakından takip ettiği Uyanış: Büyük Selçuklu'yu bu gün yayın akışında göremeyenler Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? İşte, detaylar..

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur. İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir?

Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir? Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir?

Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir. Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır?

Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.

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Uyanış: Büyük Selçuklu bugün yok mu? Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? - Haberler
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