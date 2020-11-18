Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu izle!
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Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu izle!

18.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:20
Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu izle!

Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı, senaryosu Serdar Özönalan ve Emre Konuk tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını ele alan Uyanış: Büyük Selçuklu 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu izle!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yorgos'un ağır yaraladığı Sencer, Tapar'ın refakatinde Kınık Obası'na getirilmişti. Başulu, Sencer'i obaya getiren kişinin yıllardır hasretini çektiği oğlu Tapar olduğunu anlayınca dayanamamış ve Tapar'a sarılmıştı. Başulu, annelik hissiyatına kapılıp Tapar'ın kendi oğlu olduğunu itiraf edecek midir? Sencer'i tedavi edebilmek için çırpınan Turna, ilaç yapabilmek için obanın dışına şifalı ot toplamaya gitmiş, burada karşısına Yorgos çıkmış ve Turna'yı bayıltmıştı. Yorgos'un kirli ellerinden Turna'yı kim nasıl kurtaracaktır? Tüm bu olanların yanı sıra Seferiye, Terken'in Elçin'i nasıl oyuna getirdiğini araştırmaktadır. Bu sebeple Terken'in tüm sırlarını bilmekte olan Firdevs'i alıkoymuştur. Seferiye, Firdevs'ten Terken'in tüm sırlarını öğrenecek midir? Onu Terken'in aleyhinde şahitlik etmeye ikna edebilecek midir? Kurduğu oyunların açığa çıkmasından endişelenen Terken, Seferiye'ye engel olabilecek midir? Isfahan'da halkı galeyana getirenleri açığa çıkarıp cezalandırılmalarını sağlayan Hasan Sabbah, kuşkuların odağı haline gelmişti. Yakayı ele vermenin eşiğine gelen Hasan Sabbah, Melikşah'ın kendisine yönlendirdiği kuşku oklarını savuşturabilecek midir? Öte yandan kutsal emanetlerin Bizans'a geçtiğini öğrenecek olan Melikşah, emanetleri kurtarmak için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her pazartesi saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

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