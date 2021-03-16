Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

16.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:58

Kendisinden 15 yaş küçük üvey oğlundan bir kız çocuğu dünyaya getiren ve ardından evlenen sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın ikinci kez anne olmayı istediği iddia edildi.

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey Shavyrin'den ayrıldıktan sonra 21 yaşındaki üvey oğlu Vladimir'den hamile kalmıştı. Ocak ayında dünyaya getirdiği kızının ardından üvey oğlu ile nikah masasına da oturan Balmasheva, hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYOR

Üvey oğlu ile olan ilişkisiyle herkesin midesini bulandıran Marina Balmasheva'nın yeniden anne olmak istediği iddia edildi. Haber Rus basınında geniş yankı bulurken sosyal medya fenomeni, ilişkisiyle kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor


13 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Vladimir Shavyrin ile 13 sene önce tanışan Marina Balmasheva, o dönem üvey oğlu ise 7 yaşındaydı. Maria, Vladimir'in babasıyla boşanana dek yaklaşık 10 yıl kadar birlikte yaşadığı üvey oğluyla sosyal medya hesabından bir görüntüsünü paylaşmıştı. O görüntüler de ilişkisi gibi tepki toplamıştı.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor
Haber Yorumları (5)
TIR - ÇEPNİLİ: Ateist bunlar onlarda normal. İskandinav ülkelerinde öz kızı oğlu ve evlerinin köpekleri ile yatıyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İZMİRLİ AMA CAKMA DEGİL: Türkan Soray''in ''Sultan Gelin'' filmini hatirladim birden. Orada töreci, cikarci, ückagitci, yobaz kayinpederinin Sultan gelinin bakip büyüttügü kayinbiraderleriyle evlendirmek istemesi ne aciydi, ki gercek olaylardi zamaninda.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
X: NE FENOMENİ SOYTARI BUNLAR. . . .
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Mesut Bakkal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:32:26. #1.14#
title