Üvey babasının akrabalarınca tehdit edildiğini belirten kız ve annesi için koruma kararı alındı
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Üvey babasının akrabalarınca tehdit edildiğini belirten kız ve annesi için koruma kararı alındı

Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim - Haberler | Güncel
Üvey babasının akrabalarınca tehdit edildiğini belirten kız ve annesi için koruma kararı alındı

Üvey babasının akrabaları tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvuran Dilan K. ve annesi için koruma kararı uygulandı.

Üvey babasının akrabaları tarafından ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvuran Dilan K. ve annesi için koruma kararı uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Dilan K., üvey babasının ağabeyinin eşi F.A. ile ve oğlu S.A. ve gelini Z.A'nın, kendisine hakarette bulunup ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dilan K., daha sonra Tik Tok isimli sosyal medya platformu üzerinden "Beni öldürecekler, can güvenliğim yok, bana yardım edin." diyerek bir video paylaşımı yaptı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dilan K. ve annesi Dilber K. hakkında, koruma kararı alındı.

Büyükçekmece Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında önleyici ve çağrı üzerine koruma kararı uygulandığı bildirildi. Açıklamada, ayrıca konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim

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