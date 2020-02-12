Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)
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Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILARBursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme'...

12.02.2020 20:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:58
Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILAR

Bursa'nın ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli 'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede 'adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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