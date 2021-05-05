Utku Gümrükçü kimdir? Utku Gümrükçü kaç yaşında, nereli? Utku Gümrükçü hayatı ve biyografisi!

Sağlık gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Utku Gümrükçü izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Utku Gümrükçü kaç yaşında, nereli? Utku Gümrükçü hayatı ve biyografisi! Utku Gümrükçü kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Utku Gümrükçü hakkında araştırmalar yapılıyor. Utku Gümrükçü kimdir? Utku Gümrükçükaç yaşında, nereli? Utku Gümrükçü hayatı ve biyografisi!

UTKU GÜMRÜKÇÜ KİMDİR?

1981 yılında öğretmen bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'de başladığı ilk, orta ve lise eğitiminin ardından 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Utku Gümrükçü, 18 yaşında CHP Çiğli Gençlik Kolları Eğitim Sekreteri olarak adım attığı siyasi yaşamında;

2000-2002 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,

2002-2005 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,

2005-2007 CHP Çiğli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,

2007-2007 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği,

2014-2015 CHP Çiğli İlçe Başkanı,

2015-2017 CHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

7 Ocak 2018 günü yapılan İzmir İl Kongresinde İl Başkan Adayı oldu.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 2004-2006 Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, 2008-2013 Haftalık Dönemeç Gazetesi İmtiyaz Sahibi, 2002-2004 Radyo Dokuz Eylül Haber Analiz programı yapımcısı olarak görev yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere bir çok Sivil Toplum Örgütünde aktif olarak görev yapan Gümrükçü, İzmir Cumhuriyet mitingleri düzenleme komitesinde yer alarak bu mitinglerin organizasyonunu gerçekleştirdi.

Utku Gümrükçü, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yüzde 62 oy alarak Çiğli Belediye Başkanı seçildi.