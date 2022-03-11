Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağladığı belirlenen aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüpheliden 67'si Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) - Usulsüz olarak engelli raporu ve rüşvet karşılığı sağlık raporu sağladığı belirlenen aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüpheliden 67'si Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan, 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da aralarında bulunduğu toplam 93 şüpheli; Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Emniyette ifade işlemleri biten 26 şüpheli serbest bırakılırken, 67 şüpheli ise Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

Usulsüz engelli raporu sağlayan 67 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gebze Adliyesi, Kocaeli, Engelli, Rüşvet, 3. Sayfa, Haberler

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