: Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?

07.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:58

Usül kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Usul nasıl yazılır? Usül mü, usul mu? TDK'ya göre usul kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

USÜL NASIL YAZILIR? USÜL MÜ, USUL MÜ?

Usül: Yanlış

Usul: Doğru

TDK'YA GÖRE USUL NE DEMEK?

usul, -lü (II)

(usu:lü), Arapça u?ul

1. isim Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz:

"Kendine baktırmak için güzel usul doğrusu." - Haldun Taner

2. isim Bilimde belli bir sonuca erişmek için, belli ilke ve kurallara göre izlenen yol, metot.

3. isim, hukuk Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar.

4. isim, müzik Klasik Türk müziğinde tempo:

"Kendilerine nota, usul filan öğretilecek olursa bunlardan çok şey beklenebilir." - Osman Cemal Kaygılı

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