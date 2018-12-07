Üstü Kalsın' Wiesbaden'da

ALMANYA'DA bugüne kadar sahnelediği oyunlarla Türk ve Alman seyircisinin büyük beğenisini toplayan Tiyatro Frankfurt ekibi, 9 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Wiesbaden Devlet Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşuyor.

Oyun bir yandan genç bir çiftin ilişkilerinde yaşadıkları darbeyi anlatırken, diğer yandan da tam 34 sene önce 'Darbe' yüzünden memleketinden ayrılan bir adamın geldiği gün yine 'Darbe'yle karşılaşması gözler önüne seriliyor.