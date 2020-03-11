Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı
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Polis, 3. Sayfa

Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi.

11.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:55
Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

İSTANBUL - Altunizade Köprüsünden akan su nedeniyle kayganlaşan yolda ilginç bir kaza meydana geldi. Yunus diye tabir edilen motosikletli polisler, kayganlaşan zeminde hakimiyetlerini kaybederek kaza yaptı. İki motosikletin karıştığı kazada iki polis yaralandı.

Kaza, Altunizade Köprüsü mevkii Kadıköy istikametinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Altunizade Köprüsünden yola doğru bilinmeyen bir sebeple su akıyordu. Su nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosikletli polis ekipleri, motosikletlerin devrilmesiyle kaza yaptı. İki motosikletin de karıştığı kazada, Yunus diye tabir edilen iki polis memuru yaralandı. Yaralı polisler ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

Kaynak: İHA

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Üstgeçitten damlayan su motosikletli polislere kaza yaptırdı: 2 polis yaralı

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