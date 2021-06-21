"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı

'Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul' sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi, Maslak'taki Luca Fine Art Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi, Maslak'taki Luca Fine Art Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Burgan Bank'ın katkılarıyla açılan sergide, Ara Güler, Ersin Alok, Gültekin Çizgen, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Nusret Nurdan Eren, Ozan Sağdıç, Şemsi Güner ve Yıldız Moran'ın fotoğrafları yer alıyor.

Ustaların 1950'li yılların İstanbul'unu sanatsal bir bakışla gözler önüne serdiği sergi, 11 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! Cuma gününe kadar devam edecek
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Bu kadarına da pes! Martı ile buzdolabı taşıdılar
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt Polis Merkezi'nde şüpheli bir şekilde ölen güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Rafet El Roman Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Ustalara Saygı 1950-1960 İstanbul" sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:51:44. #1.16#

title