Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız"

10.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:08
Usta:

Pandemi sürecinde zirai faaliyetlere devam eden çiftçilere İznik Belediyesi'nden destek geldi.

Pandemi sürecinde zirai faaliyetlere devam eden çiftçilere İznik Belediyesi'nden destek geldi.

İznik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili açıklamada bulundu. Usta, "İznik Belediyesi olarak, milletçe zor bir dönemden geçtiğimiz pandemi şartlarına rağmen üretime devam eden fedakar çiftçilerimize teşekkür etmek istedik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle istişare ederek, çiftçilerimizin pazarlama imkanlarını ciddi şekilde arttıran, üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltan, dolayısıyla tarım ürünlerinin fiyatlarında spekülasyon oluşmasını önleyen, Tarım ve Orman Bakanlığımızın vizyon projelerinden olan dijital tarım pazarı çalışmasını da destekleme kararı aldık. Sonuç olarak gerek çiftçilerimizin modern tarım teknikleri konusunda bilgilerini arttırmak, gerekse DİTAP'a kayıt olmalarını özendirmek için, 100 İznik'li üreticimize hediye edilmek üzere meyvecilik ve sebzecilik hakkında yazılmış 100 adet tarımsal kitap aldık. Bu kitapları İlçe Tarım Müdürü Osman Yorulmaz'a teslim ediyoruz. Onlar bu kitapları 14-31 Aralık tarihleri arasında İlçe Tarım Müdürlüğü'ne giderek DİTAP'a kayıt olan çiftçilerimize dağıtacaklar. Bu vesileyle her şartta alın terini toprağa döken üreticilerimize tüm İznik'liler adına bir kez daha teşekkür ediyor, hediye kitaplarımızın kendilerine faydalı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Usta: 'Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Demir: 'Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmasa bile rezervlerimiz bize yetiyor'
Başkan Demir: "Önümüzdeki Mart ayına kadar yağmasa bile rezervlerimiz bize yetiyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz"
Vali Atik; 'Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur'
Vali Atik; "Türkiye, hep mazlumun yanında olmuştur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Öykü Çelik Perihan Savaş Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Ersun Yanal Sinan Gümüş Pierre Webo Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta: "Siz yeter ki üretin, biz hep yanınızdayız" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:14:46. #1.15#
title