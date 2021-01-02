Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti
02.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:55
Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti.
Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Vergon, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 18 Nisan 1933'te Eskişehir'de doğan Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.
Kaynak: Hürriyet