Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi

İdris TİFTİKCİ / 78 yaşındaki oyuncu Kaya Akarsu'nun hayata veda ettiği öğrenildi.

İdris TİFTİKCİ/ 78 yaşındaki oyuncu Kaya Akarsu'nun hayata veda ettiği öğrenildi. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı.

Dizi ve filmlerde rol alan sanatçı Kaya Akarsu'nun 78 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı