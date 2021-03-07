USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
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USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

07.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:50

Haber İdris TİFTİKÇİ İstanbul, DHATiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi.

Haber İdris TİFTİKÇİ İstanbul, DHA

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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