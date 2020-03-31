Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor
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Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

31.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:55
Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç halinde kullanması amacıyla maske üretimine başladı.

Birecik Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde görevli 22 gönüllü usta öğretici, ilçede bulunan kurum ve kuruluşlar için günde bin maske üretimi yapıyor.

Birecik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Müslüm Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen ardından maske üretimine yönelik altyapı çalışmalarını hızlıca tamamlayarak üretime başladıklarını söyledi.

Şahin, ekipteki herkesin canla başla çalıştığını vurgulayarak, "Bizler maske yapmak için evden çıkıyoruz ama halkımızın ülkesi ve kendisi için evde kalmalarını tavsiye ederim. Kumaş desteğinden dolayı Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam ile duyarlı davranışlarından dolayı usta öğreticilere teşekkür ederim." diye konuştu.

Usta öğreticilerden Esengül Özçetin ise maske ihtiyacı çağrısından sonra harekete geçtiklerini söyledi.

Günlerdir büyük özveriyle maske diktiklerini anlatan Özçetin, "Atölyemiz dezenfekte edildi, biz o şekilde girdik buraya. Her gün dezenfekte edilmeye devam ediliyor. Eldivenlerimizi, maskelerimizi takıyoruz. Atölyeleri gün içinde 3-4 kez havalandırıyoruz. Böyle bir projenin içinde yer almaktan çok mutluyuz." dedi.

Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Kaynak: AA

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Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor
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